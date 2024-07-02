Белый дом прокомментировал провальные дебаты Байдена

Белый дом прокомментировал провальные дебаты президента США Джо Байдена с соперником на выборах Дональдом Трампом. Заявление официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер приводит РИА Новости.

Жан-Пьер отметила, что в администрации Байдена «понимают» беспокойство общественности после неубедительного выступления президента, но он не собирается отказываться от гонки. Она ответила на критику выступления Байдена, заявив, что президент США не принимал никаких препаратов в день выступления.

Кроме того, она подчеркнула, что, несмотря на справедливые претензии граждан, Байден не будет проходить тест на когнитивные способности, поскольку его состояние здоровья этого не требует.

До этого в Германии назвали «исторической трагедией» возможное возвращение Трампа в Белый дом.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым все мероприятие, временами дрожал, и он начал дебаты особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден. Согласно опросу CNN, Дональд Трамп показался более убедительным 67% людей, смотревших дебаты. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост.

Ранее сотрудники Белого дома после дебатов заговорили о смене работы.