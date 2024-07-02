В ОП оценили идею запретить в России движение чайлдфри

Россиян оставляет бездетными не идеология, а безнравственность. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Агре, комментируя инициативу запретить в России движение чайлдфри.

«Учитывая, что главными причинами, называемыми представителями молодежи, является боязнь ответственности, невозможность обеспечить ребенка и нелюбовь к детям, а это 14% из 29 тысяч опрошенных студентов, <...> наша задача перестать создавать медийные рейтинги прозападным «терминам и некультурным проявлениям», — подчеркнула Агре.

Она призвала создавать в России условия, чтобы решать конкретные проблемы и разрушать сформировавшиеся мифы у молодежи.

До этого член комитета Государственной думы по безопасности Бийсултан Хамзаев направил письмо главе министерства юстиции Константину Чуйченко с просьбой запретить в России движение чайлдфри.

По мнению парламентария, в РФ необходимо проработать законодательные решения в части запрета распространения любой информации, дискредитирующей семейные ценности и призывающей граждан к отказу от деторождения.

Ранее в Госдуме объяснили, как должен работать запрет на идеологию чайлдфри.