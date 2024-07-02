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Путин на саммите ШОС проведет целый ряд встреч с лидерами других стран

Ушаков: Путин во время саммита ШОС проведет переговоры с лидерами семи стран

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проведет целую серию двусторонних встреч с главами других государств. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он рассказал, что власти страны рассматривают предстоящий саммит ШОС как возможность организовать контакты президента с его зарубежными коллегами. В связи с этим программа Путина на данном мероприятии будет включать в себя «целый ряд весьма важных» встреч.

Уже 3 июля — за день до начала протокольных мероприятий — глава государства проведет переговоры с президентами Азербайджана и Казахстана Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым. В этот же день российский лидер встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом, председателем КНР Си Цзиньпином и председателем правительства Пакистана Шахбазом Шарифом.

Кроме того, на 4 июля Путин может запланировать еще несколько «кратких двусторонних контактов». В частности, речь идет об уже согласованной беседе с временно исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

25 июня Ушаков заявил, что Путин примет участие в саммите ШОС. Мероприятие состоится в столице Казахстана в период с 3 по 4 июля.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о планах принять участие в саммите ШОС.

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