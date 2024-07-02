Политолог: Киев наплюет на запреты и применит F-16 для ударов по России

Переданные Украине истребители F-16 будут оперативно уничтожаться российскими военными, так как Киев их будет применять для ударов по российской территории, считает политолог, военный эксперт Евгений Михайлов. В беседе с 360.ru он усомнился, что их будут применять в боях.

Напомним, Нидерланды выдали разрешение на экспорт Украине 24 истребителей F-16 и семи авиационных двигателей к ним. Отмечается, что первые самолеты отправятся в зону боевых действий в ближайшее время. До этого в военном ведомстве страны сообщали, что первую партию обновленных F-16 Украина получит уже этим летом.

«Скорее всего, украинский режим наплюет на все запреты и будет использовать F-16 для ударов по нашей территории. Я даже не сомневаюсь в этом», — заявил Михайлов.

Он напомнил, что российские военные уничтожают украинские аэродромы, поэтому есть вероятность, что истребители останутся без мест дислокации. Все это, по мнению военного эксперта, говорит о том, что этот ценный для Киева подарок быстро «превратится в прах». Решение Амстердама о такой помощи политолог назвал ожидаемым, добавив, что к этому шло давно, так как Нидерланды выбирают «русофобскую риторику».

Всего Киев получит 24 истребителя — по словам Михайлова, это много, если применять их на одном направлении.

«Если честно, я сомневаюсь, что F-16 будут использовать в боях», — заключил он.

В Госдуме до этого предупредили, что передача F-16 Украине спровоцирует новый виток конфликта в воздухе, из-за чего эти самолеты получат «репутацию металлолома». Уничтожение истребителей там связали с завершением стремлений Киева нанести стратегическое поражение России.

Ранее стало известно о готовности ВС РФ к поставке истребителей F-16 Украине.