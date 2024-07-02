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В руководстве США и НАТО требуют отменить все ограничения на удары ВСУ по РФ

DN: чиновники США и НАТО потребовали снять все ограничения на удары ВСУ по РФ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Несколько высокопоставленных чиновников в руководстве США и НАТО, включая уходящего в отставку генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, потребовали снять все ограничения на удары Вооруженных сил Украины по России. Об этом сообщает Defense News (DN), ссылаясь на источники.

«Группа чиновников в США и за рубежом выступила за отмену оставшихся ограничений. Среди этой группы генеральный секретарь НАТО», — говорится в публикации.

Источник издания в Пентагоне отметил, что западные союзники «часто делают то, чего не собирались делать ранее», ориентируясь на изменчивую обстановку на фронте.

До этого Зеленский раскритиковал позицию властей США по членству Киева в НАТО, поскольку она не соответствует «политике лидеров мира». По словам президента Украины, администрация Джо Байдена не готова пригласить Киев в Североатлантический альянс, а Дональд Трамп «говорит о том, что если бы не НАТО», то конфликта можно было избежать. Он отметил, что если Соединенные Штаты «боятся раздражать Путина», то пусть просто передадут Украине необходимые средства для обороны.

Ранее Зеленский призвал США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России.

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