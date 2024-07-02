Кандидатов на выборы глав субъектов в России выдвинули 19 политических партий

На выборы высших должностных лиц субъектов РФ, которые пройдут 8 сентября в 21 регионе страны, выдвинуто 108 кандидатов из 19 политических партий. Об этом сообщили в ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

В организации уточнили, что этап выдвижения кандидатов уже завершился в более чем половине регионов. На каждое губернаторское кресло в среднем будут претендовать около шести кандидатов, подсчитали эксперты НОМ.

Исполнительный директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков отметил, что эта цифра не учитывает Санкт-Петербург, где на пост губернатора выдвинулось 22 кандидата.

В Единый день голосования (ЕДГ) выборы высших должностных лиц пройдут в Калмыкии, Республике Алтай, Башкортостане, Забайкальском, Ставропольском, Хабаровском краях и еще 15 регионах страны.

На данный момент в целом по стране было выдвинуто 134 кандидата. Однако, как уточнили в НОМ, эта цифра не окончательная, поскольку в девяти регионах процесс выдвижения еще продолжается.

Никита Тюков назвал партийное представительство достаточно высоким.

Из 108 кандидатов, выдвинутых от партий, 20 являются представителями КПРФ, 17 — ЛДПР, 16 — «Единой России», 15 — партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду».

«Новые люди» пока выдвинули кандидатов лишь в восьми регионах, добавил Тюков.

Из непарламентских партий наиболее активны «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — ею выдвинуты кандидаты в шести регионах, «Коммунисты России» — в пяти, «Родина» — в четырех.

Эксперт отметил, что партии продолжают усиливать свое политическое присутствие в региональной политике.

До конца недели этап выдвижения на выборах глав регионов завершится еще в Астраханской, Курганской и Липецкой областях, а также Забайкальском крае.