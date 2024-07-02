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Лукашенко заявил о необходимости второй АЭС в стране

Лукашенко: в Белоруссии прорабатывают строительство второй атомной станции

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости строительства второй атомной электростанции в стране. Его цитирует БелТА.

Он отметил, что вопрос строительства прорабатывается.

«Электрическая энергия никогда не помешает. Излишек ее в стране не будет никогда», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что в республике развивается сфера электромобилей и их производства — автобусов и троллейбусов.

«Везде необходимо электричество. Надо смотреть вперед», — добавил он.

О том, что белорусские власти размышляют над строительством второй атомной электростанции в стране Лукашенко уже заявлял в апреле.

До этого сообщалось, что госкорпорация «Росатом» и Академия наук Беларуси подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан в рамках международного форума «Атомэкспо-2024».

В рамках соглашения участники будут совместно решать задачи в сфере перспективных научных исследований.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить с Путиным накопившиеся проблемы.

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