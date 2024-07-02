Лукашенко намерен обсудить с Путиным накопившиеся проблемы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что существует много проблем, которые он должен обсудить с главой РФ Владимиром Путиным. Слова белорусского лидера приводит ТАСС.

Лукашенко обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, прибывшему в Минск, с просьбой передать наилучшие пожелания Путину.

«У нас очень много проблем, которые мы должны обсудить с ним», — сказал президент Белоруссии.

Он отметил, что есть много частных и общих вопросов, которые предстоит решить.

Володин прибыл в Белоруссию по поручению президента РФ для участия в торжествах по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

В ходе этой же встречи Лукашенко заявил, что странам Запада «просто не терпится» втянуть Минск в военные разборки.

По его словам, ситуация складывается очень серьезная, и «расслабляться нам ни в коем случае нельзя».

Ранее в Белоруссии предостерегли Киев от любых провокаций.