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Шольц представит Польше предложения о компенсациях из-за Второй мировой войны

GW: Шольц представит предложения о компенсации пострадавшим от войны полякам

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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Польшу с предложением на тему компенсации пострадавшим во времена Второй мировой войны гражданам республики. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

«Вопросы ЕС, двустороннее сотрудничество и сотрудничество в рамках Веймарского треугольника, а также репарации — эти темы затронут участники польско-немецких межправительственных консультаций», — говорится в сообщении.

По данным газеты, Шольц представит в Варшаве пакет предложений по возмещению ущерба полякам, пострадавшим во времена Второй мировой войны, а также инициативы по укреплению обороны республики.

Германия готова выделить на выплату компенсаций несколько сотен миллионов евро. Финансовые выплаты могут коснуться примерно 50 тысяч поляков, уточняется в материале.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций от Германии за ущерб Второй мировой войны не закрыт. Он отметил, что, даже если сейчас этот вопрос «пытаются замести под ковер», время для него все равно придет.

Ранее МИД Польши напомнил о проблемах в отношениях с Германией.

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