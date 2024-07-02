Зеленский поговорил с будущим генсеком НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов и будущим генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил Рютте и нидерландское правительство за поддержку Киева, а также поздравил его с назначением на руководящий пост в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что украинские власти продолжат оставаться на связи с Рютте уже как с генсеком НАТО.

26 июня послы НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря. Рютте сменит Йенса Столтенберга. Он приступит к исполнению своих обязанностей со 2 октября 2024 года, пояснили в пресс-службе.

Столтенберг охарактеризовал своего преемника Марка Рютте как сильного лидера и «настоящего трансатлантика» и заявил, что тепло приветствует его избрание на пост главы Североатлантического альянса.

Ранее в США рассказали о политике будущего генсека НАТО по отношению к Трампу.