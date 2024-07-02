Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский поговорил с будущим генсеком НАТО

Зеленский обсудил с Марком Рютте будущее взаимодействие Украины и НАТО

close
100%
president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов и будущим генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил Рютте и нидерландское правительство за поддержку Киева, а также поздравил его с назначением на руководящий пост в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что украинские власти продолжат оставаться на связи с Рютте уже как с генсеком НАТО.

26 июня послы НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря. Рютте сменит Йенса Столтенберга. Он приступит к исполнению своих обязанностей со 2 октября 2024 года, пояснили в пресс-службе.

Столтенберг охарактеризовал своего преемника Марка Рютте как сильного лидера и «настоящего трансатлантика» и заявил, что тепло приветствует его избрание на пост главы Североатлантического альянса.

Ранее в США рассказали о политике будущего генсека НАТО по отношению к Трампу.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами