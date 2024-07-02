Политолог: на досрочных выборах во Франции Макрону грозит провал

На фоне проигрыша в первом туре парламентских выборов во Франции кресло премьер-министра может занять представитель оппозиции. При сложной ситуации президентские выборы могут провести досрочно, что грозит нынешнему лидеру Эммануэлю Макрону провалом на фоне проблем во внешней политике. Об этом в беседе с 360.ru заявил политолог Норат Аджамян.

Пока досрочные выборы президента Франции не обсуждаются, однако такая вероятность укрепится в случае накала внутриполитической ситуации в стране, считает эксперт.

«И в этом отношении, действительно, Макрон в некоторой степени заигрался с самим собой, с тем, что больший акцент сделал на внешнюю политику», — добавил он.

Сложности в стране связаны с рядом крупных неудач на мировой арене, считает Аджамян. Так, Францию вытеснили из некоторых регионов Африки, наблюдается противостояние на заморских территориях страны — к примеру, в Новой Каледонии, а также усиливается напряжение в отношениях с Россией. По мнению политолога, эти вопросы давят на Макрона и его сторонников.

«И результаты налицо, мы увидели их в первом туре, все зависит от второго», — заключил эксперт.

Напомним, лидером первого тура парламентских выборов во Франции стало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен. На втором месте идет альянс левых сил, а замыкает тройку сильнейших правящий блок Эммануэля Макрона. Второй тур пройдет 7 июля. При этом жители Франции итоги выборов отметили протестами и погромами, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа роковая ошибка Макрона в его курсе против России.