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Путин назначил заместителей главы Минюста РФ

Путин назначил Ардабьеву и Панферова замглавы Минюста РФ

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву статс-секретарем — заместителем министра юстиции. Соответствующий указ опубликован 2 июля на сайте опубликования правовых актов.

Кроме того, глава государства назначил Константина Панферова заместителем главы Минюста РФ.

Данный указ вступает в силу со 2 июля.

26 июня Путин переназначил Веронику Скворцову главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а также продлил еще на пять лет срок пребывания Игоря Шувалова на посту председателя «ВЭБ.РФ».

17 июня глава государства назначил первого замглавы Минобороны РФ Леонида Горнина и заместителей министра обороны — Анну Цивилеву, Павла Фрадкова и Олега Савельева. Еще одним указом Путин освободил от должностей четырех заместителей министра — один из них более 20 лет работал под руководством Сергея Шойгу.

Ранее Андрея Турчака освободили от обязанностей секретаря генсовета «Единой России».

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