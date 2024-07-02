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В США раскрыли последствия визита премьера Индии в Россию

Bloomberg: визит Моди в Москву подрывает усилия Запада по превращению РФ в изгоя

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву подрывает усилия стран Запада по превращению России в «страну-изгоя» на международной арене, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что это будет первый зарубежный двусторонний визит премьера Индии после победы на выборах. Как следует из текста, визитом в Россию Моди нарушил «устоявшиеся традиции», выбрав для посещения не Бутан, Мальдивы и Шри-Ланку, куда он отправлялся после предыдущих побед на выборах.

Подобное развитие событий подчеркивает важность, которую Индия придает своим связям с Россией, говорится в тексте.

«Индия, третий по величине потребитель сырой нефти в мире, стала крупным покупателем российской нефти и зависит от поставок ее военной техники», — пишет Bloomberg.

Встреча Путина и Моди в Москве станет дипломатической победой президента России на фоне событий на Украине и беспрецедентных санкций, подытоживают авторы.

До этого издание Tribune со ссылкой на источники сообщало, что Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву. Журналисты напоминают, что в последний раз Моди был в России в 2019 году, тогда он посетил Владивосток. В Москву он приезжал в 2015 году.

Ранее политолог объяснил, почему премьер Индии едет в Россию, а не в США.

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