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Суд Москвы заочно арестовал генерала и экс-министра финансов Украины

Суд РФ заочно арестовал экс-министра финансов Украины Шлапака и генерала Довганя

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Александр Максименко/РИА Новости

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего министра Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования, генерал-лейтенанта Вооруженных сил республики Игоря Довганя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Отмечается, что срок ареста будет исчисляться с момента их экстрадиции на территорию России, либо с момента их задержания на территории страны.

Украинцы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Шлапак и Довгань объявлены в международный розыск.

В январе 2024 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение Шлапаку в финансировании «антитеррористической операции» в Донбассе.

Александр Шлапак занимал пост министра финансов Украины с 27 февраля по 2 декабря 2014 года.

Довганю СК РФ заочно предъявил обвинение в марте этого года. По данным ведомства, в результате его «преступных действий» совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР.

Ранее МВД России объявило в розыск заместителя командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Нестеренко.

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