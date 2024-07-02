В Иране заявили, что всеми средствами поддержат «Хезболлу» против Израиля

Иран всеми силами поддержит шиитское движение «Хезболла», если Израиль решит воевать с Ливаном. Об этом заявил советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази в интервью The Financial Times.

По его словам, в случае полномасштабной войны у Тегерана не было бы другого выбора, как помочь шиитской организации.

Харази подчеркнул, что весь ливанский народ, арабские страны и «ось сопротивления поддержат» Ливан в войне против Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль.