Глава Китая заявил о большом значении саммита ШОС в Астане

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который 3-4 июля пройдет в Астане, сплотит страны-участники и откроет новую страницу сотрудничества. Об этом в своей статье, опубликованной агентством «Казинформ», написал председатель КНР Си Цзиньпин.

Он отметил, что в рамках своего председательства Казахстан проделал огромную плодотворную работу, что помогло повысить авторитет ШОС.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что совместными усилиями саммит в Астане завершится на мажорной ноте, сплотит большую семью государств — членов ШОС и откроет новую страницу сотрудничества.

Глава Китая подчеркнул, что КНР и Казахстан имеют схожие позиции по международным и региональным делам и тесно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и на других международных площадках.

До этого сообщалось, что председатель КНР отправился в Астану для участия в саммите глав стран ШОС.

Ранее было названо число стран, желающих вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС.