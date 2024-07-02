В США сделали прогноз по завершению конфликта на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что у Украины нет шансов окончить конфликт мирным путем до президентских выборов США в ноябре. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Макговерна, сейчас обе стороны конфликта будут тянуть время, чтобы посмотреть, что произойдет. В свою очередь США, по его словам, хотят сохранить эту ситуацию в подвешенном состоянии, поскольку поражение Украины может гарантировать и поражение действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена на выборах.

Экс-аналитик ЦРУ отметил, что сейчас Россия более склонна к переговорам с Вашингтоном, а не с Киевом. Он напомнил про телефонный разговор министра обороны России и шефа Пентагона, состоявшийся на прошлой неделе по инициативе американской стороны.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что действия по разрешению конфликта на Украине, которые игнорируют Россию, не смогут привести к желаемым результатам.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также высказывал мнение, что современный мир пришел к точке невозврата. По его словам, необходимо «сделать все, чтобы найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий». Вместе с тем Медведев выразил мнение, что наиболее прочная основа для этого — «осознание и утверждение ценности международного права».

Ранее Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине.