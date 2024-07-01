Небензя заявил, что примет приглашение на празднование Дня независимости США

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что примет приглашение на празднования по случаю Дня независимости США 4 июля, если оно официально поступит, передает ТАСС.

«Сегодня за завтраком для членов Совбеза было объявлено, что все приглашены. <…> Если мне поступит официальное приглашение, то я приму участие», — рассказал он на пресс-конференции.

Постпред РФ отвечал на вопросы журналистов из разных стран мира, которые практически полностью заполнили зал для пресс-конференций в ООН.

1 июля стало известно, что председательство в Совете Безопасности ООН на один месяц перешло к России. Ожидается, что главные события российского председательства пройдут в середине месяца и будут посвящены построению справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, а также сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

4 июля в США отмечается День независимости. В этот день в 1776 году Второй Континентальный конгресс принял Декларацию независимости, в результате которой 13 английских колоний были преобразованы в Соединенные Штаты Америки.

Ранее Путин выступил против идеи выхода России из ООН.