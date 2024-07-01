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Умеров и Ермак собираются посетить США

Politico: Умеров и Ермак посетят США, где обсудят гарантии безопасности Украины

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Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр энергетики Герман Галущенко во вторник, 2 июля, отправятся в Вашингтон. Об этом сообщил корреспондент издания Politico Пол Маклири.

«Основная их задача – выяснить, какие гарантии безопасности США и альянса готовы предложить Киеву на саммите [НАТО] на следующей неделе», – написал он.

Отмечается, что на саммит в американской столице приглашен Владимир Зеленский.

Маклири отметил, что украинскую делегацию примет, в частности, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. На предстоящей встрече также будет обсуждаться вопрос помощи Украине в защите ее энергетической инфраструктуры.

1 июля в Киев прибыл председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер. Его сопровождают конгрессмены, члены палаты представителей. Цель визита американской делегации — обсуждение того, как помощь США помогает Украине.

Ранее американский политик раскрыл, что может привести к войне США и России.

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