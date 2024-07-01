Трамп прокомментировал решение Верховного суда о его частичном иммунитете

Экс-президент США Дональд Трамп назвал победой демократии решение Верховного суда Соединенных Штатов о том, что он обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Большая победа для нашей конституции и демократии», — подчеркнул Трамп.

До этого верховный суд США постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

Отмечается, для Трампа и других бывших президентов США полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий». Трамп также имеет на вероятный иммунитет от преследования за все действия в рамках должностных полномочий.

25 апреля американский Верховный суд начал рассматривать дело «Дональд Трамп против Соединенных Штатов». Решение ВС оказывает прямое влияние на федеральные дела против Трампа и может стать прецедентом для новых процессов против отставных глав Белого дома. Почему слушания в Верховном суде США так важны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон заявил, что Обама не верит в победу Байдена.