Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп прокомментировал решение Верховного суда о его частичном иммунитете

Трамп назвал победой демократии решение о его частичном иммунитете

close
100%
Gerald Herbert/AP

Экс-президент США Дональд Трамп назвал победой демократии решение Верховного суда Соединенных Штатов о том, что он обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Большая победа для нашей конституции и демократии», — подчеркнул Трамп.

До этого верховный суд США постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

Отмечается, для Трампа и других бывших президентов США полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий». Трамп также имеет на вероятный иммунитет от преследования за все действия в рамках должностных полномочий.

25 апреля американский Верховный суд начал рассматривать дело «Дональд Трамп против Соединенных Штатов». Решение ВС оказывает прямое влияние на федеральные дела против Трампа и может стать прецедентом для новых процессов против отставных глав Белого дома. Почему слушания в Верховном суде США так важны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон заявил, что Обама не верит в победу Байдена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами