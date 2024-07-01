Баварский суд разрешил контрразведке следить за партией «Альтернатива для Германии»

Суд в Баварии разрешил контрразведке ФРГ следить за деятельностью партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), занявшей второе место на недавних выборах в Европарламент. Об этом сообщает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (DW).

Издание называет представителей партии «правыми популистами» и отмечает, что они, среди прочего, называют просителей убежища в Германии «оккупантами», обвиняют мусульман в стремлении ввести в ФРГ законы шариата и «распространяют фантазии о свержении правительства». По этой причине баварское земельное ведомство по охране конституции (BayLfV), в число задач которого входит контрразведка, может вести за АдГ надзор. Партия с этим не согласна и намерена подать апелляцию.

DW напоминает, что в настоящее время у партии «Альтернатива для Германии» 19-процентный рейтинг одобрения избирателей, причем в ряде восточных земель ФРГ он намного выше. АдГ заседает в бундестаге и в 15 из 16 ландтагах.

В ближайшие годы руководство партии рассчитывает принять участие в формировании правительств федеральных земель как минимум на востоке ФРГ. Кроме того, АдГ впервые намерена выдвинуть кандидата на пост канцлера Германии на следующих выборах в Бундестаг.

23 июня сообщалось, что АдГ собирается создать «пророссийскую» фракцию в Европарламенте. Она будет называться «Суверенитисты» и выступать за нормализацию отношений с РФ и избавление от гегемонии ЕС.

Ранее политик из АдГ укусил демонстранта за ногу в ответ на нападение.