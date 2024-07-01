Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Росавиация допустила увеличение ставки аэропортовых сборов

Росавиация: ставка аэронавигационных сборов может вырасти на 150 рублей

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ставка аэронавигационных сборов может вырасти, а средства будут потрачены на капитальный ремонт аэропортов. Об этом пишет ТАСС.

«Что касается фонда капитального ремонта аэродромов, это 51 аэродром, механизм [финансирования] мы уже обсуждали — за счет повышения ставки сбора за аэронавигацию», — сказал он на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации.

По данным пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта, речь идет о сумме в 150 рублей.

21 июня правительство поручило Росавиации выделить закрытым из-за близости к зоне специальной военной операции (СВО) российским аэропортам 3,9 млрд рублей субсидий за декабрь-март. Речь идет о воздушных гаванях юга и центральной части России, которые подпадают под режим временного ограничения полетов.

6 июня Ядров заявлял, что возобновление работы какого-либо из закрытых с начала СВО на Украине аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого недавно в Элисте, пока не ожидается.

Ранее в главном институте гражданской авиации прошли увольнения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами