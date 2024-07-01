Росавиация допустила увеличение ставки аэропортовых сборов

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ставка аэронавигационных сборов может вырасти, а средства будут потрачены на капитальный ремонт аэропортов. Об этом пишет ТАСС.

«Что касается фонда капитального ремонта аэродромов, это 51 аэродром, механизм [финансирования] мы уже обсуждали — за счет повышения ставки сбора за аэронавигацию», — сказал он на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации.

По данным пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта, речь идет о сумме в 150 рублей.

21 июня правительство поручило Росавиации выделить закрытым из-за близости к зоне специальной военной операции (СВО) российским аэропортам 3,9 млрд рублей субсидий за декабрь-март. Речь идет о воздушных гаванях юга и центральной части России, которые подпадают под режим временного ограничения полетов.

6 июня Ядров заявлял, что возобновление работы какого-либо из закрытых с начала СВО на Украине аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого недавно в Элисте, пока не ожидается.

Ранее в главном институте гражданской авиации прошли увольнения.