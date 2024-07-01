Британский политик вновь указал на необходимость диалога России и Украины

Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. Его слова приводит Times Radio.

По его словам, любые конфликты заканчиваются либо уничтожением, либо переговорами, поэтому последние «довольно важны». Он подчеркнул, что с «таким масштабом трагедии», переговоры должны состояться.

В то же время Фарадж заявил, что Россия должна отказаться от территорий, которые вошли в ее состав за последние два года.

До этого Фарадж заявил, что украинский кризис является результатом политики НАТО и Европейского союза (ЕС), которые постоянно стремятся к расширению на восток. Он рассказал, что начал предупреждать об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году. По словам Фараджа, для него этот факт был очевиден.

После того, как на него обрушились с критикой внутри страны за якобы поддержку позиции Владимира Путина, Фарадж заявил, что странам Запада следует признать свои ошибки, которые повлекли за собой конфликт, ради достижения мира.

Ранее британский политик Фарадж ответил на вопрос об отношении к Путину.