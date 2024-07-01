Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады раскритиковала генералов ВСУ, усомнившись в их способности победить РФ

Безуглая: Украина не победит РФ под руководством генералов советского образца

close
100%
«Mariana»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mariana»

Украина не сможет победить Россию без радикальных изменений, направленных на избавление армии от генералов советского образца, которые равнодушны к жизням простых солдат. Об этом заявила газете The Times заместитель главы комитета Верховной рады по обороне и безопасности Марьяна Безуглая.

«Я борюсь за изменения в этой культуре, которые помогут нам добиться победы», — сказала Безуглая.

Безуглая постоянно критикует руководство Вооруженных сил Украины. Ранее она обвиняла бывшего главкома Валерия Залужного в отсутствии плана победы, а после его отставки она, как отмечает газета, является одним из самых яростных критиков генерала Александра Сырского, сменившего Залужного.

30 июня сообщалось, что она подала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на Сырского, обвинив его в том, что он препятствует ее депутатской деятельности и предоставляет ей ложные сведения.

Ранее генерала ВСУ заподозрили в работе на РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами