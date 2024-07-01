Депутат Рады раскритиковала генералов ВСУ, усомнившись в их способности победить РФ

Украина не сможет победить Россию без радикальных изменений, направленных на избавление армии от генералов советского образца, которые равнодушны к жизням простых солдат. Об этом заявила газете The Times заместитель главы комитета Верховной рады по обороне и безопасности Марьяна Безуглая.

«Я борюсь за изменения в этой культуре, которые помогут нам добиться победы», — сказала Безуглая.

Безуглая постоянно критикует руководство Вооруженных сил Украины. Ранее она обвиняла бывшего главкома Валерия Залужного в отсутствии плана победы, а после его отставки она, как отмечает газета, является одним из самых яростных критиков генерала Александра Сырского, сменившего Залужного.

30 июня сообщалось, что она подала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на Сырского, обвинив его в том, что он препятствует ее депутатской деятельности и предоставляет ей ложные сведения.

Ранее генерала ВСУ заподозрили в работе на РФ.