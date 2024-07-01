Пашинян заявил, что у народа Армении есть европейские стремления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании «Армянского демократического форума», в котором принимали участие послы Евросоюза и США, а также представители международных и общественных организаций, заявил, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в Европейский союз, но у народа Армении есть европейские стремления. Его слова передает ТАСС.

«Если мы проводим референдум, мы должны проводить кампанию. В таком случае люди будут задавать нам вопросы: как, когда, хочет этого Европейский союз или нет? Люди спросят, готов ли Евросоюз принять нас. Не могу дать ответ на этот вопрос, поскольку и внутри ЕС происходят процессы, которые как минимум вызывают вопросы, связанные с итогами выборов», — сказал он.

В мае Пашинян во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии заявлял, что власти страны хотели бы вступить в Евросоюз уже в текущем году.

До этого премьер Армении заявлял, что страна не будет спрашивать разрешения на выстраивание отношений с Евросоюзом ни у одного государства.

Ранее МИД России раскритиковал переговоры Армении с ЕС и США.