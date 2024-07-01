Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестович увидел сенсационный разворот в политике Зеленского по переговорам

Арестович указал на разворот политики Зеленского по мирным переговорам

close
100%
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович указал на сенсационный разворот в высказываниях и политике Владимира Зеленского. Его слова приводит «Страна.ua».

По словам Арестовича, в последние недели Владимир Зеленский и другие представители власти Украины заявляют о готовности провести переговоры о завершении боевых действий до конца года. Такое развитие событий является «разворотом на 180 градусов», считает он.

«Два с половиной года заявлялось, что у нас война до границ 1991 года, мы разгромим врага и так далее. А теперь внезапно выясняется, что у нас большие потери и что мы теперь будем мириться. Это как?» — задался вопросом Арестович.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть вопросов с Российской Федерацией может быть урегулирована в формате диалога и такой документ может быть подготовлен довольно быстро. Он подчеркнул, что невозможно сделать так, чтобы конфликт закончился, а на следующий день все были счастливы. Но можно подготовить документ, в котором часть вопросов будет решена не пулями, а тем или иным форматом диалога, отметил Зеленский.

Ранее Рогов назвал «мирные» обещания Зеленского лукавством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами