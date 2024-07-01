Арестович увидел сенсационный разворот в политике Зеленского по переговорам

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович указал на сенсационный разворот в высказываниях и политике Владимира Зеленского. Его слова приводит «Страна.ua».

По словам Арестовича, в последние недели Владимир Зеленский и другие представители власти Украины заявляют о готовности провести переговоры о завершении боевых действий до конца года. Такое развитие событий является «разворотом на 180 градусов», считает он.

«Два с половиной года заявлялось, что у нас война до границ 1991 года, мы разгромим врага и так далее. А теперь внезапно выясняется, что у нас большие потери и что мы теперь будем мириться. Это как?» — задался вопросом Арестович.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть вопросов с Российской Федерацией может быть урегулирована в формате диалога и такой документ может быть подготовлен довольно быстро. Он подчеркнул, что невозможно сделать так, чтобы конфликт закончился, а на следующий день все были счастливы. Но можно подготовить документ, в котором часть вопросов будет решена не пулями, а тем или иным форматом диалога, отметил Зеленский.

Ранее Рогов назвал «мирные» обещания Зеленского лукавством.