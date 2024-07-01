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Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» и ее союзники лидируют на выборах

Le Parisien: «Нацобъединение» победило в первом туре выборов во Франции

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Правая партия «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД страны.

«С первого тура избираются 39 депутатов, среди которых Марин Ле Пен», — указывает издание.

Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макронатретье, набрав 20,76% голосов.

Далее следуют республиканцы (6,56% голосов, 1 избранный) и различные правые (3,67%, 2 избранных).

После объявления первых результатов парламентских выборов радикалы движения black bloc начали разбивать витрины кафе и поджигать мусорные баки на манифестации в Париже. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Второй тур выборов в Национальное собрание Франции назначен на 7 июля. В этих выборах французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.

Ранее жена Макрона допустила ошибку при голосовании на выборах в парламент.

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