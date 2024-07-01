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В НАТО заявили, что не видят необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины

Столтенберг: НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины

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Johanna Geron/Reuters

НАТО в настоящее время не видит необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины. Об этом в интервью японской газете »Иомиури» заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, сейчас не имеется непосредственной угрозы альянсу. Поэтому НАТО не намерено пересматривать свою ядерную стратегию.

Генсек альянса отметил, что процесс замены используемых для ядерного сдерживания американских истребителей F-16 на F-35 будет продолжаться как обычно.

До этого Столтенберг заявил, что на июльском саммите Североатлантического альянса будут приняты «важные решения» в области обороны НАТО, нацеленные «на будущее».

26 июня Столтенберг охарактеризовал своего преемника премьер-министра Нидерландов Марка Рютте как сильного лидера и «настоящего трансатлантика».

Ранее в Совфеде заявили, что с приходом нового генсека риторика НАТО не изменится.

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