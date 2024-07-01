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Экс-генсек НАТО заявил о неготовности Европы к победе Трампа

Расмуссен заявил о неготовности Европы к возможной победе Трампа

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Ruslan Kaniuka/Global Look Press

Европейские страны не готовы к возможности того, что следующим президентом США снова станет Дональд Трамп. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009-2014) выразил такую точку зрения в интервью телеканалу NTV.

«Краткий ответ — нет. Однако мы лучше подготовлены, чем в 2016 году», — отметил он. «Трамп требовал увеличения европейских инвестиций в оборону, и мы услышали его. Европа движется в этом направлении», — добавил Расмуссен.

Он не стал предполагать, когда закончится конфликт на Украине. «Прогнозировать по времени сложно», — подчеркнул он. — Боюсь, что война будет продолжаться еще долго». По его мнению, «боевые действия будут продолжаться как минимум до конца 2024 года», а «следующий год будет ключевым».

Расмуссен высказал поддержку продолжению военной помощи Украине и раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ предоставить украинским ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. «Такая нерешительность делает Шольца канцлером вечной войны», — считает он.

До этого в США заявили об ухудшении психического состояния Байдена.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

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