Семья Байдена отреагировала на его решение продолжить участие в выборах

Семья президента США Джо Байдена выразила поддержку его решению продолжить участие в президентских выборах. По информации газеты The New York Times (NYT), близкие родственники американского лидера высказали ему свою единодушную поддержку.

Джилл Байден, супруга президента, отреагировала на критику, которая появилась после дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом. Она заступилась за своего мужа, подчеркнув, что его выступление на дебатах не должно определять его достижения во время президентства.

Вице-президент США Камала Харрис также высказывала поддержку Байдену после дебатов, призывая американцев сосредоточить внимание на его политической работе, а не на выступлениях. Харрис подчеркнула, что президентская деятельность Байдена является успешной и уже вошла в историю.

До этого результаты социологического опроса, проведенного местным телеканалом CBS, показали, что более 70% американских граждан считают, что умственное состояние действующего президента США Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на данный пост.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.