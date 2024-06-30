Экс-президент Франции не смог избраться в парламент

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, который возглавлял страну с 2012 по 2017 год, не смог пройти в парламент в первом туре экстренных парламентских выборов. Как пишет ТАСС, об этом он объявил на пресс-конференции в городе Тюль (департамент Коррез в центральной части Франции), где он выдвигался.

По его словам, он получил 37,63% голосов в своем округе, в то время как для победы требуется 50%. Олланд намерен продолжить борьбу на втором туре и не исключает возможности поиска союзников в других партиях. «Наша цель — добиться максимального единства, чтобы правые силы не смогли захватить большинство мест в Национальном собрании», — заявил Олланд, чью кандидатуру поддерживает левый «Новый народный фронт».

В департаменте Нор на севере Франции лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель проиграл выборы в первом туре, уступив кандидату от «Национального объединения».

Согласно предварительным данным, на первом туре экстренных парламентских выборов правая партия «Национальное объединение» получила 33% голосов. Второе место занял левый «Новый народный фронт» с результатом 28,5%. Президентская коалиция «Вместе за республику» набрала 22% голосов. Второй тур выборов в Национальное собрание состоится 7 июля.

Ранее Ле Пен заявила об «уничтожении» блока Макрона при голосовании во французский парламент.