Стали известны предварительные итоги первого тура выборов во Франции

Французская партия «Национальное объединение» одержала победу в первом туре выборов в парламент республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

В ведомстве заявили, что политическое объединение набрало 34,2% голосов. Благодаря этому «Национальное объединение» может получить в законодательном органе от 240 до 270 мест. Всего в парламенте Франции 577 мест.

При этом на втором месте по итогам первого тура голосования оказалась коалиция «Новый народный фронт». Она состоит из партии «Непокорная Франция», Социалистической партии, Новой антикапиталистической партии, Коммунистической партии и партии «Европа экология зеленые». Как рассказали в МВД, всего за данную коалицию проголосовали 29,1% граждан. Таким образом объединение может рассчитывать на 180–200 мест в законодательном органе.

На третьем месте, в свою очередь, расположился президентский блок «Вместе за республику». Объединение, состоящее из трех партий — «Возрождения», «Демократического движения» и «Горизонтов», — получило 21,5% голосов. Из-за этого коалиция действующего главы государства Эммануэля Макрона рискует лишиться свыше 160 мест в парламенте и получить в новом созыве не более 90 мест.

30 июня бывшая глава фракции «Национального объединения» в парламенте Марин Ле Пен заявила, что партия «уничтожила макронистский блок» в ходе первого тура выборов депутатов. Как она сказала, второй тур голосования станет решающим.

Ранее на избирательном участке в городе Ницце произошла драка.