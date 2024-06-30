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Ле Пен заявила об «уничтожении» блока Макрона при голосовании во французский парламент

Ле Пен: Национальное объединение практически «уничтожило макронистский блок»

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что фракция практически «уничтожила макронистский блок». Об этом сообщает RT.

Она также подчеркнула, что второй тур выборов во Франции будет решающим, и призвала не дать левому блоку победить.

По предварительным результатам досрочных выборов, партия Ле Пен лидирует. Коалиция Макрона находится на третьем месте.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) страны, а также о назначении досрочных выборов в парламент.

Накануне лидер побеждающей на выборах в Европарламент (ЕП) во Франции партии «Национальное объединение» Жордан Барделла призвал Макрона организовать внеочередные выборы. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления перед сторонниками своей партии после того, как появились предварительные итоги выборов в ЕП во Франции.

Ранее Макрон заявил, что Европа не воюет с РФ и российским народом.

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