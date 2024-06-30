Лавров рассказал, когда может произойти встреча Лукашенко и Путина

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируются личные контакты президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что ШОС является очевидной вещью, когда они встретятся.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на давление извне, Минск и Москва идут вперед в развитии.

По его словам, страны развивают союзную интеграцию и укрепляют гуманитарные связи.

28 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот между Москвой и Минском в прошлом году увеличился до рекордных $46,5 млрд. Он отметил, что в рамках форума регионов России и Белоруссии было заключено порядка 250 соглашений и контрактов на сумму 24 млрд рублей. Также Путин отметил, что Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах вместе работают над созданием самолета. Он добавил, что Москвой и Минском будет реализован ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению.

Ранее сообщалось, что роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить до конца года.