Зеленский оценил возможность решения части вопросов с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что часть вопросов с Российской Федерацией может быть урегулирована в формате диалога и такой документ может быть подготовлен довольно быстро. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.

Он подчеркнул, что невозможно сделать так, чтобы конфликт закончился, а на следующий день все были счастливы. Но можно подготовить документ, в котором часть вопросов будет решена не пулями, а тем или иным форматом диалога, отметил Зеленский.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы провести второй саммит мира в этом году.

При этом он заявил о необходимости к моменту переговоров «максимально ослабить противника». Кроме того, Зеленский в ходе интервью высказал мнение о возможности переговоров с РФ через посредников.

До этого Зеленский раскритиковал позицию властей США по членству Киева в НАТО, поскольку она не соответствует «политике лидеров мира».

По словам президента Украины, администрация Джо Байдена не готова пригласить Киев в Североатлантический альянс, а Дональд Трамп «говорит о том, что если бы не НАТО», то конфликта можно было избежать.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь.