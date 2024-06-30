Новый глава МИД Белоруссии переговорил с Лавровым

Новый глава МИД Белоруссии Максим Рыженков провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает МИД республики.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили интенсивный график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях», — отметили в МИД.

Также стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, союзной интеграции и актуальным международным проблемам.

27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром иностранных дел республики Максима Рыженкова. До этого Рыженков занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента. Отмечается, что Лукашенко поручил Рыженкову встряхнуть министерство для того, «чтобы оно начало работать». Кроме того, президент поручил новому министру сделать так, чтобы «МИД занимался своими вопросами и реализовывал то, что он должен реализовать для страны».

Ранее Лукашенко оценил совместную работу РФ и Белоруссии на международной арене.