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Зеленский раскритиковал США за нежелание принимать Украину в НАТО

Зеленский: позиция США по Украине в НАТО не соответствует политике лидеров мира

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Edgar Su/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию властей США по членству Киева в НАТО, поскольку она не соответствует «политике лидеров мира». Соответствующее заявление он сделал в интервью журналистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

По словам президента Украины, администрация Джо Байдена не готова пригласить Киев в Североатлантический альянс, а Дональд Трамп «говорит о том, что если бы не НАТО», то конфликта можно было избежать.

«Я считаю, что это политика «шаг вперед – два шага назад». И я не считаю, что это политика лидеров мира. Это осторожные шаги. Это шаги саперов на минном поле. И если для нас сегодня в НАТО нет приглашения, мы просим конкретики», — заявил Зеленский.

Он отметил, что если Соединенные Штаты «боятся раздражать Путина», то пусть просто передадут Украине необходимые средства для обороны.

До этого заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что предстоящий саммит НАТО будет бесполезен, если на нем не будут приняты конкретные решения по республике.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь.

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