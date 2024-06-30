Норвегия присоединилась к новом санкциям ЕС против России

Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Европейского союза в отношении России. Об этом сообщает норвежское министерство иностранных дел в пресс-релизе.

«Норвегия согласовала 14-й пакет санкций со стороны Евросоюза против РФ. Началась работа по введению санкций в норвежское законодательство», — говорится в публикации.

По данным пресс-релиза, несмотря на то, что у Центробанка России нет активов в Норвегии, стране необходима «правовая основа» для использования доходов, которые были получены от замороженных российских активов для помощи Украине.

24 июня совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

В рамках санкций компаниям Евросоюза запретили использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

Ранее Япония ввела ограничения против компаний из нескольких стран за обход санкций против РФ.