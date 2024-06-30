Чиновники КНДР впервые стали носить значки с портретом только Ким Чен Ына

Значок с портретом только лидера Ким Чен Ына впервые появился у всех чиновников КНДР на десятом пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщает агентство Yonhap.

Среди снимков с пленума — целый ряд фотографий чиновников КНДР крупным планом, четко показывающих значки у них на пиджаках с единственным портретом — Ким Чен Ына.

Во время межкорейских переговоров в 2013 году официальные лица КНДР подтвердили южнокорейским журналистам, что в начале 2012 года была создана булавка с портретом Ким Чен Ына, которая выпускается в двух формах — круглой и квадратной.

Отмечается, что значок с портретом — ключевой символ культа семьи Ким. Он должен быть у каждого жителя Северной Кореи, от простых граждан до высших чиновников.

До этого КНДР вновь запустила шары с мусором в Южную Корею.

Ранее в МИД рассказали, при каких условиях Ким Чен Ын посетит Россию.