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В США оценили борьбу России с санкциями

Инвестор из США Роджерс заявил, что РФ не исчезнет из-за санкций

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Depositphotos

Против России продолжат вводить санкции, но страна никуда не исчезнет и восстановится. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил известный американский инвестор Джим Роджерс.

«Против России уже были санкции раньше, будут и еще. Против любого в истории были санкции. Россия восстановится», — заявил собеседник агентства.

Роджерс подчеркнул, что правительство РФ проделало «достойную работу» по обходу введенных коллективным Западом ограничений. По мнению инвестора, стране удается обходить санкции, несмотря на их количество.

Также инвестор отметил, что в России много нефти и других полезных ископаемых, развито сельское хозяйство. Роджерс указал, что именно поэтому Россия находит способ обходить санкции.

Недавно совет Европейского союза ввел новые санкционные ограничения против Белоруссии. Сообщалось, что новый пакет санкций распространяет на республику ряд ограничений, которые Евросоюз уже ввел против России.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все предыдущие санкции Евросоюза провалились, не сумев подорвать экономику России.

Ранее миссия РФ в ЕС отреагировала на новый пакет санкций.

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