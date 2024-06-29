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Байден оценил свою работу в качестве президента США

Байден заявил, что уверенно справляется с работой президентом США

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Marco Bello/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что уверенно справляется со своей работой. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что не выдвигался бы на новый президентский срок, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что может выполнять свою работу.

По мнению Байдена, экс-президент США Дональд Трамп является подлинной угрозой стране.

До этого стало известно, что доноры Демократической партии после выступления президента США Джо Байдена на дебатах пришли к выводу, что необходимо заменить кандидата.

Отмечается, что после прошедших дебатов экс-президент США Дональд Трамп является фаворитом на возвращение в Белый дом.

Накануне стало известно, что нынешний глава Белого дома Джо Байден покинет президентскую гонку, если решение о необходимости такого шага примут его родственники и друзья.

Отмечается, что в любом случае такой шаг станет «шокирующим». В списке людей, которые могут повлиять на решение американского президента — первая леди Джилл Байден, его младшая сестра Валери Байден, друг Тед Кауфман.

Ранее американский журнал Time отреагировал на провал Байдена на дебатах с Трампом.

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