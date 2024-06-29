Генсек ООН посетит Узбекистан

В пресс-службе президента Узбекистана заявили, что власти республики ждут с официальным визитом в республику генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша 30 июня – 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении утверждается, что официальный визит Гутерриша должен состояться по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Программа пребывания Гутерриша в Ташкенте предусматривает проведение переговоров на высшем уровне, говорится в публикации.

В ходе визита генсек ООН также посетит ряд индустриальных и социальных объектов, проведет двусторонние встречи и мероприятия, добавили в пресс-службе.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что Российская Федерация остается фундаментальной основой работы ООН.

Он также объяснил, что реформирование Совета Безопасности (СБ) ООН должно начаться с выделения места постоянного члена для одной из стран Африки. По словам Гутерриша, договоренности по включению представителя от африканских государств можно достичь, опираясь на мнение пяти постоянных членов Совета Безопасности.

Ранее сообщалось, что Гутерриш поедет в Казахстан.