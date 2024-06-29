В США не исключили уход Байдена с президентской гонки

Нынешний глава Белого дома Джо Байден покинет президентскую гонку, если решение о необходимости такого шага примут его родственники и друзья. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в любом случае такой шаг станет «шокирующим». В списке людей, которые могут повлиять на решение американского президента — первая леди Джилл Байден, его младшая сестра Валери Байден, друг Тед Кауфман. Как уточнили в публикации, эти люди и небольшая группа помощников из Белого дома определяют все решения в жизни лидера США.

«Они знают, что это (неудачные теледебаты с Трампом. — Прим.«Газеты.Ru») была катастрофа, — сказано в статье.

Вместе с тем, команда нынешнего главы Белого дома рассчитывает, что есть «проблеск надежды».

До этого в Германии увязали провал Байдена на дебатах с крахом США. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил немецкий бизнесмен Ким Дотком.

Ранее американский журнал Time отреагировал на провал Байдена на дебатах с Трампом.