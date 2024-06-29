ЕС обвинили в попытках втянуть Европу в конфликт на Украине

Евросоюз (ЕС) пытается втянуть европейские страны в военный конфликт на Украине, чтобы победить Россию. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет газета Magyar Nemzet.

«Европа все больше втягивается в войну, в которой континент ничего не выигрывает, но легко может потерять все», — отметил он.

По словам главы венгерского правительства, «брюссельская бюрократия, живущая в пузырях», в последние годы принимала ошибочные политические решения. Складывается впечатление, что руководству ЕС «ничего не жалко, когда речь заходит о войне». Орбан обратил внимание, что в Брюсселе хотят этого военного противостояния и считают, что смогут одолеть Россию.

Касаясь плачевной ситуации, которая сложилась в Европе, Орбан подчеркнул, что деньги европейцев уходят на Украину, санкции ударили по компаниям стран ЕС, привели к росту инфляции и лишили миллионы людей средств к существованию.

До этого Орбан рассказал, что может спасти Европу от кризиса.

Ранее Орбан призвал Евросоюз определиться с целями в конфликте на Украине.