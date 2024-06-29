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На Украине придумали новый способ воздействовать на уклонистов

Азаров: Зеленский придумал новый способ воздействия на уклонистов

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Michael Kuenne/Global Look Press

Украинские власти намерены начать блокировать иностранные счета уклонистов, а страны ЕС по соглашению об обмене информацией с Киевом о счетах украинских граждан за рубежом могут предоставить соответствующие данные. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Киевский режим придумал новый способ воздействия на уклонистов, которые живут за границей и не горят желанием (идти в ВСУ. — прим. ред.)… Украина намерена блокировать иностранные счета украинских мужчин призывного возраста», — подчеркнул экс-премьер.

Как пояснил Азаров, с сентября текущего года власти Украины начнут обмен информацией о счетах своих граждан со 115 странами, в том числе с Европейским Союзом. В ЕС, отметил, он сейчас проживает около четырех миллионов украинских беженцев.

До этого сообщалось, что с 16 июля украинцев начнут лишать жилья и водительских прав за уклонение от мобилизации.

Санкции будут накладываться по решению суда на тех военнообязанных, которые еще не предоставили уточненные данные в военкомат. Суд сможет лишить уклонистов водительских прав и наложить на них штраф, в случае неуплаты которого последует объявление в розыск и конфискация счетов и имущества.

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