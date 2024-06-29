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ЕС распространил на Белоруссию часть антироссийских санкций

Совет ЕС распространил на Белоруссию часть введенных против России санкций

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Совет ЕС ввел новые санкционные ограничения против Белоруссии, новый пакет санкций распространяет на эту страну ряд ограничений, которые Евросоюз уже ввел против России. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики… Эти комплексные меры отражают уже действующие [ограничения] против России», — говорится в сообщении законодательного органа ЕС.

Евросоюз, как отмечается в релизе, запретил импортировать из Белоруссии золото, алмазы, гелий, уголь, минеральные продукты, включая сырую нефть. ЕС также обязал европейские компании не допускать реэкспорта попавших под санкции товаров. Вместе с тем принято решение запретить предоставлять физическим и юридическим лицам Белоруссии бухгалтерские услуги, архитектурные и инженерные услуги, услуги ИТ-консалтинга, а также услуги по рекламе, исследованию рынка и опросу общественного мнения.

Евросоюз также ввел запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом на территории ЕС прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Белоруссии.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все предыдущие санкции Евросоюза провалились, не сумев подорвать экономику России.

24 июня Евросоюз объявил о принятии очередного, 14-го по счету с февраля 2022 года, пакета антироссийских санкций. Документ запрещает компаниям Евросоюза использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

Ранее миссия РФ в ЕС отреагировала на новый пакет санкций.

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