ЕС распространил на Белоруссию часть антироссийских санкций

Совет ЕС ввел новые санкционные ограничения против Белоруссии, новый пакет санкций распространяет на эту страну ряд ограничений, которые Евросоюз уже ввел против России. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики… Эти комплексные меры отражают уже действующие [ограничения] против России», — говорится в сообщении законодательного органа ЕС.

Евросоюз, как отмечается в релизе, запретил импортировать из Белоруссии золото, алмазы, гелий, уголь, минеральные продукты, включая сырую нефть. ЕС также обязал европейские компании не допускать реэкспорта попавших под санкции товаров. Вместе с тем принято решение запретить предоставлять физическим и юридическим лицам Белоруссии бухгалтерские услуги, архитектурные и инженерные услуги, услуги ИТ-консалтинга, а также услуги по рекламе, исследованию рынка и опросу общественного мнения.

Евросоюз также ввел запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом на территории ЕС прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Белоруссии.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все предыдущие санкции Евросоюза провалились, не сумев подорвать экономику России.

24 июня Евросоюз объявил о принятии очередного, 14-го по счету с февраля 2022 года, пакета антироссийских санкций. Документ запрещает компаниям Евросоюза использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

Ранее миссия РФ в ЕС отреагировала на новый пакет санкций.