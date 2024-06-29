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Эксперт рассказал, что что ждет Иран после президентских выборов

Эксперт Модаббер: в предвыборной гонке Ирана борются сторонники США и РФ

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WANA/Reuters

За право участвовать в выборах президента Ирана борются сторонников сближения с США и сторонников укрепления сотрудничества с РФ, Китаем, в том числе с ШОС и БРИКС. Об этом заявил в интервью РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что иранский народ осознает, что тот президент, который будет сторонником сближения с США и остальным Западом, не сможет отлично выполнять свои обязанности на своем посту.

По словам Модаббер, политики-сторонники США надеются избавить Иран от наложенных на нее санкций. При этом сам эксперт назвал Соединенные Штаты главным врагом независимых государств. Он считает, что Вашингтон не желает экономического развития Ирану, поэтому новый президент не должен обращаться в сторону Запада.

Регистрация кандидатов на пост президента Ирана состоялась 30 мая — 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 9 июня, по ее окончании был объявлен окончательный список имен кандидатов.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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