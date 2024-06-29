В Германии увязали провал Байдена на дебатах с крахом США

Результат дебатов между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом показали, что конец Соединенных Штатов близок. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил немецкий бизнесмен Ким Дотком.

«Конец империи приближается», — подчеркнул он, комментируя итоги предвыборных дебатов.

По мнению Доткома, после дебатов Трампа и Байдена репутация правительства США в глазах мировой общественности оказалась полностью подорванной.

До этого сообщалось, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них шутят о возможной смене работы.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, путался в словах. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а иногда даже дрожал.

Ранее американский журнал Time отреагировал на провал Байдена на дебатах с Трампом.