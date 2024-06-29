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Редакционный совет NYT призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Редакционный совет NYT призвал Байдена прекратить кампанию по переизбранию

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Elizabeth Frantz/Reuters

Редакционный совет американской газеты The New York Times (NYT) призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке и прекратить кампанию по переизбранию на новый срок.

Журналисты полагают, что это самое большее, что Байден может сделать для американского общества.

«Ему (Байдену во время дебатов. — «Газета.Ru») было трудно объяснить, чего он добился бы на втором сроке. Ему было трудно отвечать на провокации Трампа. Ему было трудно привлекать Трампа к ответственности за его ложь, его ошибки и его пугающие планы», — говорится в сообщении.

Редсовет газеты подчеркнул, что неоднократно Байдену во время дебатов было трудно договаривать предложения до конца.

До этого телеканал CNN сообщал, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них шутят о возможной смене работы.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.

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