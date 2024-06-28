Трамп рассказал, как примирить Россию с США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США, если Белый дом возглавит «разумный президент». Об этом пишет РИА Новости.

«У нас есть внешние враги — Китай, Россия, Северная Корея. Однако, в действительности, они не будут врагами, если у вас есть разумный президент», — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Вирджиния.

В таком случае Вашингтон будет отлично ладить с Пекином, Москвой и Пхеньяном, отметил политик.

По словам Трампа, в случае его избрания на пост президента страну начали бы уважать другие государства. Лидер республиканцев добавил, что худшие враги США находятся внутри страны, а не за ее пределами.

Дебаты кандидатов в президенты США Байдена и Трампа прошли накануне вечером в США. В ходе выступления Байден назвал Трампа «неудачником» и «лузером», а Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны. Действующий американский президент в своем выступлении регулярно запинался и терял мысль. Во время дебатов политики по семь раз упомянули российского лидера Владимира Путина, Трамп также 16 раз произнес слово «Россия». О том, как проходили дебаты американских политиков, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высмеял Байдена, назвав его «плохим палестинцем».